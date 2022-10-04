Есть три способа: эксперт раскрыла, как получить всю накопленную пенсию разом

В этом году цены на многие товары выросли, так как ряд зарубежных брендов покинул страну. Примечательно, что скоро прогнозируют увеличение цены на электроэнергию. Эксперты уже сообщили, что в проект федерального бюджета включили индексацию пенсий с 1 января 2023 года. Также с нового года МРОТ вырастет.
Эксперт рассказал, что всю накопленную пенсию можно получить разом. Трудовая пенсия по старости состоит из двух частей: страховой и накопительной. Страховую пенсию можно получить лишь при достижении пенсионного возраста, а накопительную — после того как исполнится 55 или 60 лет (женщинам и мужчинам соответственно).
Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина пояснила, что есть способа, как получить накопительную часть пенсии.
- Единовременно — пенсионные накопления переводятся одним платежом, если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости;
- Пожизненно — назначаются бессрочно и выплачиваются ежемесячно, если размер накопительной пенсии превышает 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости;
- Срочные — продолжительность выплаты пенсионер определяет самостоятельно. Минимум это 10 лет, если вы платили добровольные взносы или материнский капитал был направлен на финансирование пенсии.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также экономист напоминает, что пенсионные накопления могут перейти по наследству в случае смерти застрахованного.
Получить информацию о суммах накоплений можно в бухгалтерии работодателя, в личном кабинете на сайте Госуслуг или в МФЦ.
Заявление о назначении накопительной пенсии рассматривается не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема такого заявления со всеми необходимыми документами, пишет 1prime.ru.