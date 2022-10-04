Есть три способа: эксперт раскрыла, как получить всю накопленную пенсию разом

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина пояснила, что есть способа, как получить накопительную часть пенсии.

Единовременно — пенсионные накопления переводятся одним платежом, если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости; Пожизненно — назначаются бессрочно и выплачиваются ежемесячно, если размер накопительной пенсии превышает 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости; Срочные — продолжительность выплаты пенсионер определяет самостоятельно. Минимум это 10 лет, если вы платили добровольные взносы или материнский капитал был направлен на финансирование пенсии.

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Также экономист напоминает, что пенсионные накопления могут перейти по наследству в случае смерти застрахованного.

Получить информацию о суммах накоплений можно в бухгалтерии работодателя, в личном кабинете на сайте Госуслуг или в МФЦ.

Заявление о назначении накопительной пенсии рассматривается не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема такого заявления со всеми необходимыми документами, пишет 1prime.ru.