Есть подвох: материнский капитал разрешат тратить на покупку машины

Поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» сейчас на рассмотрении в кабмине. Известно, что по замыслу депутатов, в приобретаемом автомобиле должно быть не менее 3 пассажирских мест, кроме водительского.

Полная стоимость машины не должна превышать 2 млн рублей, мощность двигателя – не быть более 125 л. с., и сам автомобиль должен быть новым и произведен в России.

Для расширения возможностей использования маткапитала в сторону покупку авто социальный запрос имеется. Подобный законопроект пытались внести в ГД доселе трижды, в 2009, 2011 и 2014 гг. В конце мая провели соцопрос, в котором 52% женщин и 49% мужчин (из 1600 опрошенных) поддержали идею покупки семейной машины за счет мат капитала, пишет «МК».

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Напомним, что уже с 15 июля появится новый штраф с конфискацией авто подстерегает водителей России.