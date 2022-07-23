Есть подвох: материнский капитал разрешат тратить на покупку машины

В этом году покупки делать решаются не все, а тем более крупные, Однако накануне ряд банков понизил ставку по ипотеке. Также была продлена льготная программа для многодетных семей и они могут оплатить субсидией взнос за ипотеку.
А теперь стало известно, что материнский капитал все-таки разрешат тратить на покупку семейного автомобиля.
Такой законопроект одобрен Госдумой. Накануне был опубликован список «разрешенных» моделей для покупки. Но тут есть один подвох для тех, кто уже приготовился покупать дорогую иномарку.
Программа практически исключает покупку автомобилей не отечественного производства. Получается, что за счет социальных выплат, пытаются спасти отечественный автопром.
Поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» сейчас на рассмотрении в кабмине. Известно, что по замыслу депутатов, в приобретаемом автомобиле должно быть не менее 3 пассажирских мест, кроме водительского.
Полная стоимость машины не должна превышать 2 млн рублей, мощность двигателя – не быть более 125 л. с., и сам автомобиль должен быть новым и произведен в России.
Для расширения возможностей использования маткапитала в сторону покупку авто социальный запрос имеется. Подобный законопроект пытались внести в ГД доселе трижды, в 2009, 2011 и 2014 гг. В конце мая провели соцопрос, в котором 52% женщин и 49% мужчин (из 1600 опрошенных) поддержали идею покупки семейной машины за счет мат капитала, пишет «МК».
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Напомним, что уже с 15 июля появится новый штраф с конфискацией авто подстерегает водителей России.