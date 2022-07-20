Есть одно условие: россияне могут освободиться от уплаты транспортного налога на два-три года

Россиян могут освободить от уплаты транспортного налога на два-три года, но если купленный автомобиль отечественный.

Соответствующее предложение депутата Госдумы Виталия Милонова поддержал Минпромторг.

Однако в письме глава ведомства, вице-премьер России Денис Мантуров подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. Ведомство в свою очередь сообщило, что пока такое предложение не поступало, но выразили готовность его рассмотреть.

Так, объем двигателя Lada Granta составляет 1,6 литров, а мощность двигателя — 106 лошадиных сил, ставка для каждой — 25 рублей. Соответственно, в 2022 году владельцу этого авто придется заплатить 2,6 тысячи рублей.

Если мощность транспортного средства составляет 500 лошадиных сил, то ставка налога за одну лошадиную силу. подскочит до 150 рублей, а общий размер налога — до 75 тысяч рублей.

«Соответственно, подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто», — отметил партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин, пишут «Известия».

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Напомним, что с 14 июля ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и электромобиль можно купить по программе льготного автокредитования. Минпромторг огласил их новые условия.