Есть одно условие: россияне могут освободиться от уплаты транспортного налога на два-три года

За последние годы количество машин на дорогах значительно увеличилось. В одной семье чаще всего два автомобиля. В столице уже есть проблемы с парковочными местами. Однако эксперты уже спрогнозировали повышение цен на бензин.
Однако 20 июля стало известно, что возможно автовладельцы смогут несколько лет не платить транспортный налог.
Россиян могут освободить от уплаты транспортного налога на два-три года, но если купленный автомобиль отечественный.
Соответствующее предложение депутата Госдумы Виталия Милонова поддержал Минпромторг.
Однако в письме глава ведомства, вице-премьер России Денис Мантуров подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. Ведомство в свою очередь сообщило, что пока такое предложение не поступало, но выразили готовность его рассмотреть.
Так, объем двигателя Lada Granta составляет 1,6 литров, а мощность двигателя — 106 лошадиных сил, ставка для каждой — 25 рублей. Соответственно, в 2022 году владельцу этого авто придется заплатить 2,6 тысячи рублей.
Если мощность транспортного средства составляет 500 лошадиных сил, то ставка налога за одну лошадиную силу. подскочит до 150 рублей, а общий размер налога — до 75 тысяч рублей.
«Соответственно, подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто», — отметил партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин, пишут «Известия».
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Напомним, что с 14 июля ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и электромобиль можно купить по программе льготного автокредитования. Минпромторг огласил их новые условия.