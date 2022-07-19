Есть доверие! Какие китайские телевизоры россияне покупают чаще всего

Китайские телевизоры россияне стали покупать вдовое чаще в 2022 году, рассказали представители маркетплейсов.

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Например, на сайте Ozon в мае продажи увеличились на 95% относительно того же месяца 2021 года.

Больше всего граждане РФ покупали телевизоры таких китайских марок, как Haier, Fusion, Harper и Xiaomi.

Максимальное доверие россияне выразили бренду Xiaomi, значительно возрос интерес также к Haier в последние месяцы.

Источник: «Известия».