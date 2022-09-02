«Если ваш сосед — крыса»: Жорин рассказал, как с 1 сентября можно лишиться своего гаража

Как отметил Жорин, если собственник не исправит ситуацию, суд может принять решение о продаже гаража либо машино-места с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом издержек.

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Напомним, что Сергей Жорин — один из самых известных российских адвокатов. Он выиграл не одно громкое дело.