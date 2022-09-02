«Если ваш сосед — крыса»: Жорин рассказал, как с 1 сентября можно лишиться своего гаража

Адвокат Сергей Жорин в «Телеграме» заявил, что с 1 сентября собственники вполне могут лишиться своего гаража.
«Теперь можно изымать гаражи и машино-места за использование их не по назначению, систематическое нарушение прав соседей либо за бесхозяйственное содержание помещений, ведущее к их разрушению. Если ваш сосед-крыса пожалуется на складирование мусора или использование гаража в качестве ремонтной мастерской или автомойки, муниципалитет может провести проверку и потребовать от собственника устранить нарушения».
Как отметил Жорин, если собственник не исправит ситуацию, суд может принять решение о продаже гаража либо машино-места с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом издержек.
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Напомним, что Сергей Жорин — один из самых известных российских адвокатов. Он выиграл не одно громкое дело.