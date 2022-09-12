Если в семье есть дети: россиянам готовят новую регулярную выплату

Напомним, в этом году российские семьи ждали подобную выплату. Потому что предыдущие два года им на школьников приходило по 10 тысяч рублей. Однако на сей раз деньги получили лишь родители в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.