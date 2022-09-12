Если в семье есть дети: россиянам готовят новую регулярную выплату

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение новой выплаты российским семьям. Об этом сообщает сайт Konkurent.
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Речь идет о введении регулярной выплаты для родителей школьников. Независимо от уровня дохода семьи, им накануне нового учебного года будут начисляться деньги на ребенка возрастом от 6 до 18 лет. Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента.
Напомним, в этом году российские семьи ждали подобную выплату. Потому что предыдущие два года им на школьников приходило по 10 тысяч рублей. Однако на сей раз деньги получили лишь родители в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.