Если ребенку исполнилось восемь лет: семьи с детьми получат выплаты от государства

Россияне, у которых детям в конце августа исполнилось хотя бы восемь лет, получат деньги от государства. Размер зачислений составит в среднем около десяти тысяч рублей.

Отметим, что в данном случае идет о выплате на детей от восьми до шестнадцати лет включительно. Если ребенок соответствует указанному возрасту, семья может попробовать получить данную выплату. Но важно при этом соответствовать определенным критериям.

Прежде всего, средние доходы на члена семьи должны быть ниже прожиточного минимума, который принял в регионе проживания. Также необходимо будет пройти по имущественным требованиям, которые предъявляет ПФР, сообщает primpress.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что в этом году семьи с детьми не получили от государства по десять тысяч рублей к началу учебного года, как год назад. Однако некоторым категориям граждан выплаты все-таки были сделаны.