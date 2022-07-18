Если несет в окно или с балкона: как наказать соседа-курильщика

Многие некурящие жильцы по вине соседей-курильщиков вынуждены дышать вредным табачным дымом. Причем, самое неприятное, когда в квартиру залетает запах через окно или на балкон – становится невозможно проветривать квартиру, жизнь некурящих людей превращается в нервотрепку.

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Но найти управу на злостных любителей подымить по соседству можно. Юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала подчеркнул, что право на чистый воздух гражданина закреплено законодательно, те, кто посягнул на него, - нарушители. И наказать их можно по всей строгости закона в суде. Для этого важно доказать факт появления дыма в квартире некурящего.

Зафиксировать задымления и запахи помогут свидетельские показания. Нужно пригласить соседей, чтобы увидели нарушение, вызвать участкового и зафиксировать факт, а также сфотографировать курящего соседа.