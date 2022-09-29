А если доллар и евро рухнут? Россияне переводят свои сбережения в рубли

В беседе с журналистами главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил, почему наши соотечественники стали массово избавляться от долларов и евро, переводя свои накопления в рубли, а также юани и дирхамы — валюту без санкционных рисков.

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Финансовый эксперт подметил, что существующие и усиливающиеся антироссийские санкции могут коснуться и Национального клирингового центра (НКЦ), что сделает невозможным биржевую торговлю долларами и евро, а также повысит риски заморозки валюты на брокерских счетах россиян. Что, естественно, взволновало наших соотечественников.

«В отсутствии биржевого курса и возросших валютных рисков банки будут проводить операции с валютой по своим внутренним курсам, которые будут отличаться от биржевого в худшую сторону. Кроме этого, вероятно, будут введены новые комиссии за хранение и операции с безналичными долларами и евро, что сделает их еще более токсичными», — передает слова Васильева.

По материалам «Прайм»

Стоит добавить, что наличные доллары и евро пока не несут особых рисков.