Еще выгоднее! Сбер снижает ставку на ипотеку

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

В том случае, если клиент не хочет воспользоваться опцией «Своя ставка», Сбер предлагает снизить первоначальный взнос с 15% до 10%. Разница в 5% будет направлена на уплату единовременного платежа по опции «Своя ставка», а снижение составит 1,6%. Ежемесячный платеж по кредиту снизится с даты выдачи, а переплата банку будет меньше. Об этом пишет primpress.ru.