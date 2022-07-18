Еще выгоднее! Сбер снижает ставку на ипотеку

Приятная новость для клиентов Сбербанка. Теперь им доступно снижение процентной ставки по ипотеке.
Чтобы получить такой бонус, нужно погасить единовременный платеж в момент выдачи займа. Самый минимальный – 0,6% от суммы кредита. Воспользоваться услугой довольно просто. В ипотечном калькуляторе клиенту нужно выбрать опцию «Своя ставка» и выбрать удобное для себя снижение - 0,5 % или 1,5%.
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В том случае, если клиент не хочет воспользоваться опцией «Своя ставка», Сбер предлагает снизить первоначальный взнос с 15% до 10%. Разница в 5% будет направлена на уплату единовременного платежа по опции «Своя ставка», а снижение составит 1,6%. Ежемесячный платеж по кредиту снизится с даты выдачи, а переплата банку будет меньше. Об этом пишет primpress.ru.