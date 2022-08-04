Еще по 10 000: кому дадут деньги на детей в сентябре

Родители школьников могут рассчитывать на новое пособие в размере 10 тысяч рублей. Выплаты начнут приходить уже в сентябре.

В Пенсионном фонде уточнили, что решение по единовременным выплатам в размере 10 тысяч рублей для родителей пока не принято. При этом получить примерно такую сумму многие граждане все-таки смогут.