Еще по 10 000: кому дадут деньги на детей в сентябре

Родители школьников могут рассчитывать на новое пособие в размере 10 тысяч рублей. Выплаты начнут приходить уже в сентябре.
В Пенсионном фонде уточнили, что решение по единовременным выплатам в размере 10 тысяч рублей для родителей пока не принято. При этом получить примерно такую сумму многие граждане все-таки смогут.
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Размер такой выплаты может быть как 50, так и 75 и 100 процентов от детского прожиточного минимума. Все зависит от доходов семьи. Если сумма составит 75 процентов, то как раз получится около десяти тысяч рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.