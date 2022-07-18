Еще одна международная компания решила навсегда уйти из России

Еще в начале марта стало известно, что розничная торговая сеть H&M приостановила работу в России. Это повлекло крупные финансовые потери. Ущерб компании составил 1,167 млрд рублей.

Спустя месяцы H&M и вовсе решила прекратить деятельность в стране. Однако перед закрытием сеть распродаст оставшиеся товары. Об этом сообщает ТАСС.

В начале прошлого года в России насчитывалось 155 торговых точек H&M. Их годовая выручка по итогам 2020-го составила 745 млн долларов.