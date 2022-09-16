Еще можно успеть: с 19 сентября банки сделают неприятный сюрприз вкладчикам

В преддверии пересмотра ключевой ставки Центробанком эксперты советуют всем, у кого есть вклады в банках, поспешить. Потому что уже с 19 сентября организации начнут менять условия по своим финансовым продуктам.

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Так, большинство аналитиков сходятся во мнении, что ключевая ставка с 8% будет снижена до 7,5%, а то и меньше. Это повлечет за собой снижение ставок по депозитам и доходности, а значит, граждане потеряют возможность выгодно заработать на своих накоплениях.

Поэтому позаботиться о достойной процентной ставке следует сейчас, не дожидаясь 19 сентября. Пока еще можно найти вклады с высокой ставкой от 9%, сообщает Primpress.