Еще есть время: названы сроки сильнейшего ослабления рубля

В минувшие годы ослабление рубля происходило каждую осень. Однако в этом году ситуация иная. По мнению экономиста Лазаря Бадалова, национальная валюта останется стабильной из-за девалютизации накоплений россиян.
«Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — подчеркнул специалист в беседе с «Прайм».
Тем не менее, как уверяет специалист, ослабление рубля все-таки может произойти этой осенью, но при одном условии. Для этого должен увеличиться спрос на него.
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Напомним, накануне стоимость доллара составила 59,83 рубля, а евро – 59,76 рублей.