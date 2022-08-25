Еще есть время: названы сроки сильнейшего ослабления рубля

В минувшие годы ослабление рубля происходило каждую осень. Однако в этом году ситуация иная. По мнению экономиста Лазаря Бадалова, национальная валюта останется стабильной из-за девалютизации накоплений россиян.

«Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — подчеркнул специалист в беседе с «Прайм».

Тем не менее, как уверяет специалист, ослабление рубля все-таки может произойти этой осенью, но при одном условии. Для этого должен увеличиться спрос на него.