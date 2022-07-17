Елизавета II в собственных интересах добилась изменения около 160 британских законов

По данным британских СМИ, королева Елизавета II за время своего правления смогла добиться изменений около 160 законов страны. И все для того, чтобы обладать исключительными правами, которых нет ни у одного гражданина Англии.

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Например, с настояния Елизаветы полиция теперь не имеет законного права появиться на пороге ни Балморальского, ни Сандрингемского дворцов, которые принадлежат королеве, без ее разрешения. Даже в том случае, если речь идет о расследовании преступлений. Такого иммунитета в Великобритании нет ни у одного землевладельца.

Также полиция не может появиться у водоемов в Балморале, где разводится лосось и проверить вероятные нарушения без позволения королевы.

Источник: The Guardian.