Елизавета II уязвила Меган Маркл, отдав Орден королевской семьи Кейт Миддлтон

Похоже, что Меган Маркл так и будет всю жизнь себя чувствовать чужой в британской королевской семье. Накануне Елизавета II в очередной раз подчеркнула, что любовь она испытывает только к одной жене своего внука - Кейт Миддлтон.

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Герцогиню Кембриджскую королева удостоила особой наградой – Орденом королевской семьи. Это неофициальный знак почета, которым монаршие особы могут поощрять женщин-родственниц, подчеркивая их особенное положение внутри клана.

Кроме того, внутри семьи Елизавета трогательно называет Кейт Миддлтон внученькой. Стоит ли говорить, что Меган Маркл вряд ли дождется от главы семейства чего-то подобного, ведь все, что испытывает к ней бабушка ее мужа – это опасение, что она вновь выкинет что-то на публике.

Источник: marieclaire.com.