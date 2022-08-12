Эксперт Зварич рассказал, что делать, если доллар опустится до июньских максимумов в 55 рублей

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что сейчас доллар застыл на отметках 60-60,7 рубля и не выходит за эти рамки. Однако «мертвый тренд» рано или поздно закончится.

По его мнению, не исключен вариант, что доллар может опуститься ниже 60 рублей. Следующей целью станет при таких раскладах отметка в 55 рублей, что будет соответствовать июньским максимумам.

При таком раскладе он посоветовал гражданам покупать валюту по 55 рублей, потому что период ослабления доллара будет недолгим. Американская валюта может достаточно резко перейти к восстановлению на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта и установления баланса, сообщает «Прайм».

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Напомним, что в последнее время курс доллара к рублю достаточно стабилен. Эксперты считают, что долго это продлиться не может.