Эксперт Жильников назвал точный курс доллара к концу сентября

Как добавил эксперт, в ближайшие дни рубль укрепится на фоне активации экспортеров в ожидании налоговых выплат, пик которых придется на 25 августа.

По словам эксперта, паритет между спросом и предложением на доллар находится на отметке 60 рублей. Однако экспортеры могут расширить навес предложения долларов, дополнительно вливая порядка 300 миллионов долларов ежедневно вплоть до окончания налоговых выплат, сообщает «Прайм».

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Напомним, что на минувшей неделе рубль несколько ослабевал. Специалисты связывают это не с фундаментальными факторами, а со спекулятивными играми.