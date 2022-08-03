Эксперт Зельцер назвал точный курс доллара к рублю на конец августа

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что в августе рубль продолжит умеренное ослабление по отношению к доллару.

Причина кроется в продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшении экспорта и восстановлении импорта.

Как заметил Зельцер, в конце августа доллар будет стоить 65-67 рублей. Эксперт предложил в данной ситуации хранить деньги в китайском юане или гонконгском долларе. С этими валютами нет риска снятия с торгов на Мосбирже, сообщает «Прайм».

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Напомним, что доллар усиливается в последние недели по отношению к рублю. На данный момент официальный курс доллара равен 60 рублям и 16 копейкам.