Эксперт Власов сообщил о рекордном повышении пенсий в следующем году

Эксперт Сергей Власов заявил, что российских пенсионеров ждет в следующем году рекордное повышение пенсий. Индексация ожидает, как работающих граждан, так и не работающих.

Как заметил Власов, сначала будут проиндексированы страховые пенсии, которые получает большинство пенсионеров, после чего индексации подвергнут и социальные пенсии, сообщает PRIMPRESS.

«По страховым пенсиям индексация затрагивает только неработающих пенсионеров. То есть работающим выплаты де-юре индексируют, но выплачивается прибавка только после того, как пенсионер уволится. А социальные пенсии индексируются вне зависимости от того, каков трудовой статус у пенсионера, то есть получить прибавку смогут как работающие, так и неработающие граждане», – рассказал Власов.

Напомним, что по планам Минтруда повышение страховых пенсий в январе следующего года произойдет на 6,8 процента. После этого средний размер таких выплат достигнет уровня в 22 174 рубля. И это будет максимальный показатель за все последние годы.

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Что касается соцпенсий, то они в апреле будущего года вырастут на те же 6,8 процентов. В среднем выплаты достигнут уровня в 13 тысяч рублей.