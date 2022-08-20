Эксперт Васильев рассказал, чем опасны безналичные доллар и евро

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что до сих пор сохраняется риск заморозки российских валютных активов на Западе, поэтому гражданам нашей страны стоит избавляться от безналичных доллар и евро.

По его мнению, сейчас самое время покупать китайские юани, гонконгские доллары и дирхамы ОАЭ. А вот наличные доллар и евро лучше попридержать. Их можно будет израсходовать во время поездок в соседние страны, сообщает «Прайм».

«Участники рынка стали еще больше сокращать работу с недружественными валютами и переходить в юани и другие дружественные валюты», - заметил Михаил Васильев.

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Напомним, что в России сегодня крайне проблематично достать бумажные доллары и евро. Это связано с ограничениями со стороны ряда западных стран.