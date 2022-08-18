Эксперт Сыроваткин назвал точный курс доллара к концу декабря 2022 года

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что ситуация развивается по такому сценарию, что доллар к концу декабря будет стоить 69 рублей.

Это происходит на фоне сокращения притока валюты на Мосбиржу и увеличения спроса на нее благодаря постепенному восстановлению импорта, сообщает «Прайм».

«Дополнительное давление на рубль может оказать и запуск обновленного бюджетного правила, который, по нашим оценкам, может состояться в четвертом квартале», — заявил Сыроваткин.

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Напомним, что эксперты схожи во мнении о дефицитном бюджете России по итогам года. Однако средств на покрытие дефицита должно хватить.