Эксперт Шульгин рассказал, при каких условиях доллар будет стоить ниже 50 рублей

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что в теории доллар может стоить в недалеком будущем менее 50 рублей. Для этого профицит валютного курса должен достичь определенных размеров.

Как заметил Шульгин, в июле доллар стоил в диапазоне 60-62 рубля. При дальнейшем его падении произойдет резкое увеличение валютного предложения.

По словам Шульгина, доллар продолжит падение, если произойдет снижение спроса населения на валюту, а месячный профицит балансов товаров и услуг подскочит до 35 миллиардов долларов, сообщает «Прайм».

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Напомним, что спрос на валюту в июле среди населения в России только рос. Он вырос до 237,1 миллиардов рублей. В июне обозначалась цифра в 176,1 миллиарда рублей.