Эксперт рассказал об участи тех, кто скупал доллары по сто рублей

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что те, кто в спешке скупал доллары весной по сто рублей, теперь сильно разочарованы.

За последнее время российская валюта укрепилась в два раза до рекордного уровня семилетней давности. По его мнению, возвращение к весенним котировкам кажется малореальным.

Как считает Бабин, рубль укреплялся по множеству причин. В итоге это стало негативом для доходов бюджета и экспортеров. Сейчас, как заметил Бабин, идет планомерное ослабление валютного коридора. Бабин считает, что те, кто покупал доллар за 70 рублей, останутся, скорее всего, при своих, сообщает агентство «Прайм».

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Напомним, что несколько месяцев назад доллар стоил 120 рублей. За прошедшие месяцы курс уменьшился вдвое.