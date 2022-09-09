Эксперт рассказал, куда вкладывать деньги, чтобы накопить на безбедную пенсию

Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский на полях МФФ заявил, что свободные деньги необходимо вкладывать в покупку акций, чтобы накопить к пенсии.
«Сейчас довольно привлекательные цены на российские акции, это хороший момент для розничных инвесторов, чтобы сформировать портфель, если есть сбережения».
При этом он посоветовал вкладывать деньги в акции Сбербанка. По его мнению, это одна из лучших акций на российском фондовом рынке. Она наиболее диверсифицирована, не зависит от конкретных товарных рисков, в меньшей степени зависит от общей внешнеэкономической конъюнктуры, сообщает «Прайм».
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Напомним, что розничным инвесторам в России эксперты советуют формировать максимально диверсифицированный портфель, потому что сейчас множество точечных рисков в разных секторах.