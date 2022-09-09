Эксперт рассказал, куда вкладывать деньги, чтобы накопить на безбедную пенсию

По словам Сергея Хотимского, в новых условиях есть возможность наращивать портфель на длительный период инвестиций.
Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press

Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский на полях МФФ заявил, что свободные деньги необходимо вкладывать в покупку акций, чтобы накопить к пенсии.

«Сейчас довольно привлекательные цены на российские акции, это хороший момент для розничных инвесторов, чтобы сформировать портфель, если есть сбережения».

При этом он посоветовал вкладывать деньги в акции Сбербанка. По его мнению, это одна из лучших акций на российском фондовом рынке. Она наиболее диверсифицирована, не зависит от конкретных товарных рисков, в меньшей степени зависит от общей внешнеэкономической конъюнктуры, сообщает «Прайм».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что розничным инвесторам в России эксперты советуют формировать максимально диверсифицированный портфель, потому что сейчас множество точечных рисков в разных секторах.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  