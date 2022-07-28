Эксперт рассказал, какие валюты россиянам не следует покупать в нынешних условиях

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал ряд «токсичных» валют, которые не следует покупать в нынешних условиях жителям нашей страны. Это валюты тех стран, которые поддержали санкции против России.

Речь прежде всего идет о долларе США, евро, швейцарском франке, английском фунте стерлингов, японской йене, австралийском долларе.

Как заметил эксперт, Мосбиржа даже была вынуждена приостановить торги франком и йеной. Дело в неопределенности в расчетах. А вот валюты дружественных стран активно торгуются и вполне ликвидны, сообщает «Прайм».

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Напомним, что недавно на Мосбирже китайский юань обогнал евро по оборотам. Объемы торгов превысили 50 миллиардов рублей в день при 40 миллиардах рублей по евро.