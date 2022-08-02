Эксперт рассказал, как избавиться от долларов и получить доход в 150 %

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков заявил, что сегодня, когда банки вводят комиссии на счета в долларах и евро, необходимо обратить свое внимание на рынок российских акций. От иностранной валюты можно очень выгодно избавиться.

По словам эксперта, российские акции сейчас находятся на минимумах. Ценные бумаги стоят дешево, но в будущем принесут, как считает специалист, баснословную прибыль, сообщает «Прайм».

«Когда продаст последний паникер - и мы, скорее всего, это уже увидели - рынок будет восстанавливаться без драйверов и предпосылок. Когда драйверы появятся, акции будут стоить гораздо, дороже. Возврат к средним историческим уровням оценки может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней, что соответствует доходности порядка 50 процентов годовых на горизонте трех лет», - заметил Исаков.

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Напомним, что эксперты советуют в первую очередь обратить внимание на рынок акций, связанных с нефтегазовой отраслью и финансами. А вот сектор металлургии пока под вопросом. Он слишком сильно обвалился и пока не восстанавливается.