Эксперт раскрыла секрет, как телефонные мошенники собирают данные будущих жертв

Как заметила Дайнеко, сегодня россияне уже настороженно относятся к звонкам, смс и электронным письмам, где речь заводится о банковских счетах. При этом на темы социологических опросов россияне разговаривать готовы, не подозревая подвоха, который в будущем может вылиться в финансовые неприятности, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что в России процветает телефонное мошенничество. При этом порой банды вымогателей удается задерживать сотрудникам полиции.