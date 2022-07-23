Эксперт раскрыла секрет, как телефонные мошенники собирают данные будущих жертв

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что мошенники стали чаще использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей» для создания баз данных потенциальных жертв.
«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его «привлекательности» для дальнейшего обмана».
Как заметила Дайнеко, сегодня россияне уже настороженно относятся к звонкам, смс и электронным письмам, где речь заводится о банковских счетах. При этом на темы социологических опросов россияне разговаривать готовы, не подозревая подвоха, который в будущем может вылиться в финансовые неприятности, сообщает РИА Новости.
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Напомним, что в России процветает телефонное мошенничество. При этом порой банды вымогателей удается задерживать сотрудникам полиции.