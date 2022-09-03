Эксперт Переславский дал совет, как без проблем получить кредит в банке

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что отсутствие кредитной истории может привести к повышенным требованиям банка или отказу в кредите, но этого вполне можно избежать.

По словам Переславского, чтобы получить кредит надо иметь постоянный и достаточно высокий доход, средства на счетах и в депозитах. В плюс сыграет выписка из другой кредитной организации, а также наличие поручителей.

Кроме того, эксперт советует закрыть все имеющиеся задолженности. Переславский заметил, что улучшению кредитной истории поспособствуют регулярные выплаты по новому займу, сообщает «Прайм».

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Напомним, что кредитная история хранится семь лет. Проверить ее можно через Банк России или «Госуслуги».