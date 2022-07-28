Эксперт озвучил условие, при котором доллар будет стоить 85 рублей

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допустил, что в недалекой перспективе доллар будет стоить 77-85 рублей.

Это произойдет при сокращении добычи нефти в России на 20 процентов и спаде экспорта на треть. При этом он оговорился, если удастся найти альтернативный рынок сбыта нефти, то падение будет не таким существенным.

Как считает Сыроваткин, многое в этом вопросе будет зависеть от дальнейших решений Банка России по ставке. Он не исключил, что ключевая ставка может упасть до 6,5 процентов к концу 2022 года, сообщает «Прайм».

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Напомним, что рубль в последние дни дешевел по отношению к доллару. Некоторые эксперты связывают это с резким ростом торгов в паре юаня и рубля, объем которых в последние дни превышал объем торговле в паре «евро/рубль».