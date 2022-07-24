Эксперт объяснил, почему уход западных компаний не облегчил, а усложнил жизнь российским ресторанам

С уходом «Макдоналдса» многие российские сети общепита почувствовали себя увереннее и стали планировать расширение. Однако один из экспертов ресторанного бизнеса отмечает, что в нынешней обстановке санкций и бойкота западных компаний возможности для открытия новых точек питания в нашей стране серьезно сократились.

«С уходом с рынка большого количества иностранных брендов и кинокомпаний привлекательность торгово-развлекательных центров для посещения существенно снизилась, мы видим это по уменьшению трафика», - поделился мнением с «Коммерсантом» директор по развитию компании «Сабвэй Россия» Олег Протопопов.

«Торговым центрам потребуется немало времени для заполнения пустующих площадей. До сих пор нет ясности, что будет с кинотеатрами, которые были серьезными генераторами трафика. Поэтому новых проектов ТЦ на рынке будет все меньше и меньше. Часть существующих будут закрыты или перепрофилированы. Соответственно, сократится и количество открытых заведений общепита на фудкортах».