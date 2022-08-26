Эксперт объяснил, почему рубль в 2023 году войдет в «зону турбулентности»

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко заявил, что в 2023 году рубль войдет в «зону турбулентности». На него окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта.

Кроме того, рубль будет «штормить» из-за дальнейшего смягчения процентной политики Банка России, а также настроения глобальных инвесторов.

Также Кравченко заметил, что в 20223 году произойдет сокращение экспорта и положительного сальдо по счету торговых операций. Поэтому в долгосрочном периоде можно ожидать усиления давления на национальную валюту, сообщает «Прайм».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее эксперты отмечали, что рублю в 2023 году вряд ли стоит рассчитывать на серьезное укрепление. Для российского бюджета это крайне невыгодно.