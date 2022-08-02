Эксперт объяснил, почему доллар стал укрепляться к рублю в последний месяц

Как заметил эксперт, лично он не верит, что доллар будет в ближайшее время стоить 65 рублей. Скорее всего, он будет балансировать в районе 60 рублей за доллар, сообщает «Прайм».

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Напомним, что пока курс застыл на отметке 62 рубля за доллар. В последнее время американской валюте удается несколько укрепиться к рублю.