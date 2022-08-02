Эксперт объяснил, почему доллар стал укрепляться к рублю в последний месяц

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что за последнюю неделю доллар укрепился к рублю на 7,6 процента. По итогам июля американская валюта выросла по отношению к рублю на 19,8 процента. Была прервана четырехмесячная серия снижения.
«Это произошло благодаря налоговому периоду, который завершился на прошлой неделе. Против рубля сыграло увеличение объемов параллельного импорта и ожидание новостей о новом бюджетном правиле, а также информация о допуске к торгам на Мосбирже нерезидентов из дружественных стран».
Как заметил эксперт, лично он не верит, что доллар будет в ближайшее время стоить 65 рублей. Скорее всего, он будет балансировать в районе 60 рублей за доллар, сообщает «Прайм».
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Напомним, что пока курс застыл на отметке 62 рубля за доллар. В последнее время американской валюте удается несколько укрепиться к рублю.