Эксперт Ногайлиева рассказала о бонусах для работающих пенсионеров

По ее словам, эта категория имеет право на отпуск от 14 до 60 дней. Правда, без сохранения заработной платы. Уволиться с работы такие пенсионеры могут без двухнедельной отработки. Кроме того, такая категория имеет право на диспансеризацию с освобождением от работы на два дня с сохранением среднего заработка.

Кроме того, по словам Ногайлиевой, работающие пенсионеры могут получать имущественные вычеты по расходам на приобретение или строительство недвижимости, сообщает «Прайм».

Напомним, что 1 августа индексация пенсий работающим пенсионерам была произведена наряду с некоторыми другими категориями пенсионеров.