Эксперт назвал две валюты, которые помогут пережить скорое падение рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что в ближайшее время из-за снижения ключевой ставки рубль должен существенно ослабнуть.
«Если выбирать валюту, в которой лучше всего отрабатывать грядущее ослабление рубля, то, очевидно, это китайский юань и гонконгский доллар, поскольку там фактор геополитики минимизирован».
Как отметил эксперт, экономика в целом позитивно воспринимает действия Банка России. Ставки по кредитам должны снизиться. Это позволит предприятиям брать деньги в долг дешевле. Кроме того, он считает, что этот шаг подстегнет восстановлению импорта, сообщает агентство «Прайм».
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Напомним, что на данный момент предложение валюты от экспортеров существенно превышает спрос на нее для закупки импорта. Впрочем, все может быстро поменяться.