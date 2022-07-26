Эксперт назвал две валюты, которые помогут пережить скорое падение рубля

Как отметил эксперт, экономика в целом позитивно воспринимает действия Банка России. Ставки по кредитам должны снизиться. Это позволит предприятиям брать деньги в долг дешевле. Кроме того, он считает, что этот шаг подстегнет восстановлению импорта, сообщает агентство «Прайм».

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Напомним, что на данный момент предложение валюты от экспортеров существенно превышает спрос на нее для закупки импорта. Впрочем, все может быстро поменяться.