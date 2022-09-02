Эксперт Миронюк озвучил условие, при котором доллар будет стоить 80 рублей к концу года

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что к концу года доллар может стоить 80 рублей. Это произойдет в случае значительного увеличения объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными значениями.
«При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, 90-100 долларов за баррель Brent, разница c предполагаемой ценой отсечения (60 долларов за баррель Urals) составляла бы 15-25 долларов. Это примерно сопоставимо с уровнями 2019 года».
Как заметил Миронюк, в этом году Россия может купить юаней и других «дружественных валют» на 70 миллиардов долларов. Если покупки начнутся уже в сентябре, то придется приобретать по 23 миллиарда в месяц. Это, как думает специалист, очень большая сумма для валютного рынка, сообщает «Прайм».
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Напомним, что до 2020 года предполагалось, что бюджетное правило ослабляет нацвалюту примерно на 10 рублей за доллар. Если объемы выкупа будут больше ожидаемых, то курс 80 рублей за доллар россияне смогут увидеть уже в обозримом будущем.