Эксперт Миронюк озвучил условие, при котором доллар будет стоить 80 рублей к концу года

Как заметил Миронюк, в этом году Россия может купить юаней и других «дружественных валют» на 70 миллиардов долларов. Если покупки начнутся уже в сентябре, то придется приобретать по 23 миллиарда в месяц. Это, как думает специалист, очень большая сумма для валютного рынка, сообщает «Прайм».

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Напомним, что до 2020 года предполагалось, что бюджетное правило ослабляет нацвалюту примерно на 10 рублей за доллар. Если объемы выкупа будут больше ожидаемых, то курс 80 рублей за доллар россияне смогут увидеть уже в обозримом будущем.