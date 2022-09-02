Эксперт Лебединская рассказала, что может заменить трудовую книжку при оформлении пенсии

По ее словам, при отсутствии записи о стаже в трудовой книжке на помощь придут справки из архива. К примеру, выписки из приказов, лицевые счета, ведомости о выдаче зарплат, удостоверения, письменные трудовые договоры.

В крайнем случае можно воспользоваться помощью коллег. Если двое свидетелей подтвердят, что работали с этим человеком, то это основание для оформления пенсии без трудовой книжки, сообщает «Прайм».

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Напомним, что у граждан действительно порой возникают трудности при оформлении пенсии. Это связано именно с моментом подтверждения стажа при отсутствии трудовой книжки.