Эксперт Лебединская рассказала, что может заменить трудовую книжку при оформлении пенсии

Если архивные записи недоступны, то на помощь могут прийти коллеги.
ПФР

ПФР. Фото: Global Look Press

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что стаж при оформлении пенсии можно подтвердить несколькими способами.

По ее словам, при отсутствии записи о стаже в трудовой книжке на помощь придут справки из архива. К примеру, выписки из приказов, лицевые счета, ведомости о выдаче зарплат, удостоверения, письменные трудовые договоры.

В крайнем случае можно воспользоваться помощью коллег. Если двое свидетелей подтвердят, что работали с этим человеком, то это основание для оформления пенсии без трудовой книжки, сообщает «Прайм».

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Напомним, что у граждан действительно порой возникают трудности при оформлении пенсии. Это связано именно с моментом подтверждения стажа при отсутствии трудовой книжки.

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