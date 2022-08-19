Эксперт Калугин объяснил, почему доллар не опустится ниже 56 рублей

Эксперт по экономике и финансовым рынкам Виталий Калугин заявил, что доллар в ближайшем будущем не будет стоить меньше 56 рублей. Сейчас американская валюта слабеет, что связано с налоговым периодом.

Как отметил Калугин, 25 августа экспортеры платят пошлины и НДС. Через три дня, 28 августа, налоги на прибыль. Для этого они покупают рубли, чтобы оплатить в бюджет налоги отечественной валютой. На руках у них находятся экспортные доходы в виде евро или долларов, сообщает radiosputnik.ria.ru.

«Соответственно, это налоговый период, который длится примерно семь дней в конце каждого месяца, и на графике в конце месяца рубль всегда стремится к укреплению. Думаю, это будет тянуться еще как минимум следующую неделю, но доллар не опустится ниже 56 рублей, а после мы вернемся к уровню выше 60 рублей за доллар», — сказал Виталий Калугин.

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Напомним, что на Московской бирже курс доллара опустился ниже 58 рублей. Это случилось впервые с 25 июля нынешнего года.