Эксперт Главина рассказала, как рубль и доллар «подставили» другие валюты

Руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина заявила, что доллар и рубль «подставили» некоторые валюты.

По ее словам, из-за санкций Запада российский финансовый рынок стал индифферентен к мировому. Укрепление доллара на рубль, скорее всего, кардинально не повлияет. А вот в еврозоне, а также странах Азии, Африки и Латинской Америки ощутят укрепление американской валюты, сообщает «Прайм».

«Неясна ситуация с Индией и Китаем. Возможно, их валюты устоят, так как в текущей экономической и политической ситуации они оказались в более выгодном положении, чем Западная Европа и США», - заметила Главина.

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Напомним, что доллар в последнее время заметно укрепился ко многим валютам, кроме рубля. Ослабить американскую валюту может недоверие, вызванное блокировкой российских активов на Западе.