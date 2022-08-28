Эксперт Егармин указал на признаки поддельных товаров в Сети

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил, что в интернет-магазинах можно легко нарваться на подделку. Он посоветовал покупателям обращать внимание на то, как давно работает интернет-магазин и как оформлен его сайт.
«Подделки продают, как правило, магазины-однодневки: какое-то количество людей обманули, домен закрывают. Поэтому магазины, которые торгуют подделками, обычно похожи друг на друга, так как используют стандартные шаблоны сайтов».
Как заметил Егармин, не стоит гнаться за дешевизной. Это одно из свидетельств, что товар поддельный. Нужно в таких ситуациях проявлять бдительность. Кроме того, следует напрячься, если вам предлагают оплатить товар наложенным платежом, сообщает радио Sputnik.
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Напомним, что сегодня многие россияне пользуются услугами интернет-магазинов. При этом обман в таких «заведениях» случается достаточно часто.