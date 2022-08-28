Эксперт Егармин указал на признаки поддельных товаров в Сети

Как заметил Егармин, не стоит гнаться за дешевизной. Это одно из свидетельств, что товар поддельный. Нужно в таких ситуациях проявлять бдительность. Кроме того, следует напрячься, если вам предлагают оплатить товар наложенным платежом, сообщает радио Sputnik.

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Напомним, что сегодня многие россияне пользуются услугами интернет-магазинов. При этом обман в таких «заведениях» случается достаточно часто.