Эксперт дал сокрушительный прогноз: доллар и евро опустят ниже 50 рублей

Финансист спрогнозировал падение курсов евро и доллара ниже 50 рублей. 30 сентября евро в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года, доллар — ниже 55 рублей.
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Некоторые финансовые эксперты уверены, что и это не предел, вполне вероятно, что американская валюта может стоить ниже 50 рублей уже в ближайшее время
Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев считает, что после введения санкций может быть принято решение о прекращении биржевых торгов долларом и евро, а курс будет устанавливаться индикативно. Например, через какой-то механизм Центрального банка:
«С учетом этого есть неопределенность в принципе в том, каким образом можно будет обменивать и переводить валюту со счетов, как это будет устроено и какой может быть курс. На этом фоне ожидания негативные, потому курс так сильно и падает. Я думаю, что обе валюты могут упасть ниже 50 рублей».
Источник: «Абзац».