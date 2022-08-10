Эксперт Бабин рассказал, когда может случиться обвал рубля

Эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что рубль по-прежнему поддерживают положительное сальдо торгового баланса и значительных доход, который компании получают от экспорта.

При этом эксперт заметил, что картина может в корне измениться и рубль может ожидать обвал. Случится серьезная рецессия и понизится спрос на энергоносители.

Бабин добавил, что сейчас рубль защищает дорогое сырье, нефть и газ. Если нефтяные котировки будут снижаться, то доллар вполне может перевалить за 80 рублей, сообщает «Прайм».

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Напомним, что курс доллара сегодня составляет чуть выше шестидесяти рублей. На этих отметках он держится уже достаточно долгое время.