Эксперт Бабин назвал единственного защитника крепкого рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что российский рубль от обесценивания в данный момент защищают сравнительно дорогие нефть и газ, а также другие сырьевые товары.

Как отметил эксперт, доллар вторую неделю «топчется» на отметках в 60 рублей. Он совершает разнонаправленные движения в этом диапазоне.

По словам Бабина, предложение инвалюты сокращается под воздействием уменьшения экспортной выручки из-за снижения сырьевых цен. С другой стороны, импорт постепенно увеличивается, сообщает «Прайм».

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Напомним, что эксперты сходятся во мнении в скором ослаблении рубля. Это может случиться на фоне действующих антироссийских санкций и растущих геополитических рисков.