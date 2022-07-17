Экс-глава МИД Литвы заявил: «Рубль укрепляется»

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил: «Цены на нефть растут. Рубль укрепляется». Сложившуюся ситуацию он оценил как прискорбную.

Согласно данным Линкявичюса из-за роста цен на нефть наша страна хорошо заработала.

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Отметим, что по последним данным курс евро на Мосбирже опустился ниже 57 руб. впервые с 4 июля. Курс доллара - ниже 57 рублей впервые с 5 июля. Некоторые эксперты считают, что эти цифры – еще не предел. Впереди иностранную валюту ждут серьезные колебания, возможно падение до уровня 50 рублей.

Источник: ТАСС.