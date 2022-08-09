Экономист поделился советом, куда сейчас нужно вкладывать деньги

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что сегодня на рынке существует только один действенный способ сохранить и даже, возможно, приумножить деньги.

По его словам, банковские вклады опустились ниже семи процентов годовых, а такой низкой инфляция точно не будет. В таких условиях деньги необходимо вкладывать в облигации крупных компаний с доходностью выше десяти процентов годовых. Вариантов, как он заверил, на рынке сегодня масса.

Как заметил Переславский, все остальные варианты для преумножения средств в России выглядят как минимум спорно. Покупка недвижимости может не дать 15–20 процентов прибыли и даже вогнать в убытки. Вложения в валюту сегодня весьма рискованны, сообщает «Прайм».

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Напомним, что после поднятия ключевой ставки деньги в банк можно было положить даже под 20 процентов годовых. Сейчас о таких процентах россиянам остается только мечтать.