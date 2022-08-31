Экономист Орлова рассказала, сколько будет стоить доллар в сентябре

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова заявила, что в сентябре доллар США будет несколько укрепляться по отношению к рублю.
«Шторма на рынке валют после февраля и марта больше не было. С тех пор ситуация стабилизировалась. В августе на валютном рынке традиционно наступает штиль. Я думаю, что в сентябре рынок активизируется, но не сильно. Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы».
Как отметила Орлова, рост доллара может случиться из-за стоимости нефти. На мировых рынках в последнее время цены не нефть несколько снижаются. Впрочем, падение будет умеренным, сообщает радио Sputnik.
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Напомним, что в августе резких скачков у доллара не было. На данный момент американская валюта торгуется в районе шестидесяти рублей.