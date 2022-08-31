Экономист Орлова рассказала, сколько будет стоить доллар в сентябре

Как отметила Орлова, рост доллара может случиться из-за стоимости нефти. На мировых рынках в последнее время цены не нефть несколько снижаются. Впрочем, падение будет умеренным, сообщает радио Sputnik.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что в августе резких скачков у доллара не было. На данный момент американская валюта торгуется в районе шестидесяти рублей.