Экономист Орлова рассказала, сколько будет стоить доллар в сентябре

Как считает эксперт, американская валюта может несколько укрепиться.
Доллары США

Доллары США. Фото: Global Look Press

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова заявила, что в сентябре доллар США будет несколько укрепляться по отношению к рублю.

«Шторма на рынке валют после февраля и марта больше не было. С тех пор ситуация стабилизировалась. В августе на валютном рынке традиционно наступает штиль. Я думаю, что в сентябре рынок активизируется, но не сильно. Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы».

Как отметила Орлова, рост доллара может случиться из-за стоимости нефти. На мировых рынках в последнее время цены не нефть несколько снижаются. Впрочем, падение будет умеренным, сообщает радио Sputnik.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что в августе резких скачков у доллара не было. На данный момент американская валюта торгуется в районе шестидесяти рублей.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  