Экономист назвал психологический рубеж, ниже которого доллар никогда не опустится

Как заметил эксперт, в конце июля рубль может еще отыграть несколько пунктов у доллара. Экономист уверен, что доллар будет стоить в ближайшие дни 50-52 рубля и не больше, сообщает vm.ru.

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Напомним, что доллар несколько укреплялся к рублю в последние дни. На данный момент курс составляет 58,66 за доллар.