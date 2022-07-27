Экономист назвал психологический рубеж, ниже которого доллар никогда не опустится

Финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков заявил, что российский рубль продолжит свое укрепление, однако психологический рубеж в 50 рублей за доллар никогда не будет пройден.
«Рубль и далее будет укрепляться. Но общая точка зрения аналитиков сводится к тому, что максимальной психологической чертой останутся 50 рублей за один доллар. Кроме того, Центральный Банк не допустит дальнейшего роста».
Как заметил эксперт, в конце июля рубль может еще отыграть несколько пунктов у доллара. Экономист уверен, что доллар будет стоить в ближайшие дни 50-52 рубля и не больше, сообщает vm.ru.
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Напомним, что доллар несколько укреплялся к рублю в последние дни. На данный момент курс составляет 58,66 за доллар.