Экономика рухнет во всем мире! Теперь официально

Директор департамента Международного валютного фонда по вопросам стратегии, политики и анализа Джейла Пазарбашиоглу заявила, что МВФ существенно понизит прогноз глобального экономического роста в своем следующем отчете.

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Эксперты фонда заявляют, что политикам «стало гораздо сложнее» выработать стратегию в нынешней ситуации роста цен на продовольствие и энергоресурсы, сокращения притока капитала на развивающиеся рынки, эпидемии коронавируса и замедления роста экономики Китая.

В настоящий момент Международный валютный фонд уже понизил ожидания от роста мировой экономики в этом году с 4,4% до 3,6% в апрельском отчете. Новый прогноз будет обнародован в июле. Организация ждет предложений от глав крупных финансовых организаций по всему миру.

Источник: Bloomberg.