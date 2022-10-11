«Единственные хорошие дни»: астролог рассказала, что нужно сделать до 16 октября

Астролог Елена Мун рассказала, для каких дел подойдет время с 10 по 16 октября. В разговоре с порталом «А теперь внимание!» специалист отметила, что в этот период людям стоит выполнить давно отложенные дела.
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«Берите быка за рога и действуйте! Сейчас или никогда: наступили единственные благоприятные дни в октябре», — рассказала Мун.
По словам Елены, до 16 октября стоит посетить официальные инстанции и обратиться с просьбами к руководству или влиятельным людям. В этот период велика вероятность, что требования будут услышаны.
Помимо этого можно помириться с близкими и завести новые знакомства.
Также время отлично подходит для значимых покупок и переговоров, так как в конце октября наступит «коридор затмений», к которому присоединится ретроградный Марс, и период для деловой активности и шоппинга будет неудачным.