Единожды по 27 000 рублей: кто получит новую выплату от ПФР 22 июля

В ближайшее время многие российские семьи с доходами, не достигающими прожиточного минимума, могут получить новую денежную выплату от Пенсионного фонда. Сумма порядка 27 тысяч рублей будет зачислена только один раз.

Деньги получат те семьи, в которых воспитывается ребенок от восьми до шестнадцати лет. Многие родители уже оформили выплату, но есть немало и таких, которые не так давно собрали необходимые документы.

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Этим семьям пособие в размере около 6750 рублей придет сразу за четыре месяца (апрель, май, июнь и июль). Итоговая сумма составит порядка 27 тысяч рублей.

По информации PRIMPRESS, граждане, подавшие заявку на выплату в начале месяца, получат деньги до 22 июля.

Ранее в ПФР рассказали о прибавке к пенсии в 6500 рублей. Специалисты объяснили, кто может претендовать на выплату.